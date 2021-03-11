Бишкек, , 19:30 — REGNUM Киргизские и узбекские власти договорились о создании инвестиционного фонда для финансирования совместных проектов. Об этом объявлено по итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Киргизии Садыром Жапаровым, находящемся в Ташкенте с официальным визитом.

Главы двух стран отметили, что его уставной капитал должен будет составить $200 млн (14,8 млрд рублей).

Жапаров и Миррзиёев подчеркнули, что поручают правительствам принять меры для скорейшего создания и начала работы нового киргизско-узбекского инвестфонда.