Золотое, ЛНР, 11 марта 2021, 19:29 — REGNUM Обстрелы районов населённых пунктов ЛНР участились, приобретают регулярный характер. В школе в Золотом-5 (ЛНР) пришлось сократить учебные часы.
Об этом сообщила Елена Кононенко, заместитель директора средней школы № 4 имени Романа Салькова, в интервью ЛуганскИнформЦентру.
В итоге каждый урок сокращён до 35 минут, чтобы в 13:00 дети могли отправиться домой.
Напомним, школа в Золотом-5 попала под обстрел ВСУ 8 марта, получив повреждения. В связи с этим, когда накануне, 10 марта, район Золотого-5 снова подвергся обстрелам, администрация школы решила эвакуировать учащихся в целях безопасности.
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