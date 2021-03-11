Золотое, ЛНР, , 19:29 — REGNUM Обстрелы районов населённых пунктов ЛНР участились, приобретают регулярный характер. В школе в Золотом-5 (ЛНР) пришлось сократить учебные часы.

Об этом сообщила Елена Кононенко, заместитель директора средней школы № 4 имени Романа Салькова, в интервью ЛуганскИнформЦентру.

ИА REGNUM), обстрелы начинаются как по расписанию: в два — начале третьего [дня]. Поэтому для безопасности детей, чтобы они в это время уже были дома, мы сократили уроки и переменки». Кононенко «Уже два дня, вчера и позавчера (9 и 10 марта — прим.), обстрелы начинаются как по расписанию: в два — начале третьего [дня]. Поэтому для безопасности детей, чтобы они в это время уже были дома, мы сократили уроки и переменки».

В итоге каждый урок сокращён до 35 минут, чтобы в 13:00 дети могли отправиться домой.

Напомним, школа в Золотом-5 попала под обстрел ВСУ 8 марта, получив повреждения. В связи с этим, когда накануне, 10 марта, район Золотого-5 снова подвергся обстрелам, администрация школы решила эвакуировать учащихся в целях безопасности.

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