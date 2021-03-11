Бишкек, , 19:28 — REGNUM Киргизские и узбекские власти договорились о реализации совместных проектов в промышленности. Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прилетевшим в Ташкент с официальным визитом.

В частности, речь идет об организации сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Киргизии, а также о производстве текстильной продукции и строительных материалов в приграничных регионах.

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Особое внимание главы двух стран уделили вопросам, касающимся внешнеторговых отношений, договорившись принять меры по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынки Киргизии и Узбекистана, чтобы нарастить взаимны товарооборот до $2 млрд (148 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в январе — сентябре 2020 года товарооборот между Киргизией и Узбекистаном составил $239,5 млн (17,7 млрд рублей), а в 2019 году этот показатель достигал $818,4 млн (около 60,6 млрд рублей).

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