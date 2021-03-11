Лондон, , 20:08 — REGNUM Цифровая картина продана на аукционе Christie’s за $70 млн 11 марта, во время первых торгов крупного аукциона лотами, которе существуют только в цифровом пространстве. Об этом сообщает Reuters.

Картина «Everydays — The First 5000 Days» («Каждый день — первые 5000 дней»), это цифровая работа американского художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple. Картина представляет из себя коллаж из пяти тысяч картинок, которые художник ежедневно рисовал более тринадцати лет.

Работа продана за $69,346,250, что делает Beeple одним из самых значимых ныне живущих художников, написано в Twitter аукционного дома.

Напомним, что работа продана в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) — типа цифровых активов.