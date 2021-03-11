Анкара, 11 марта 2021, 19:33 — REGNUM Помощник президента Турции Фуат Октай 11 марта на заседании правительства сделал важные заявления о важности создания новой конституции Турции, сообщает Haber7.
Октай отметил, что нынешняя конституция Турции имеет ряд проблем.
По его словам, проблемы нынешней парламентской системы в Турции заключается во внедрении новых элементов демократии, тогда как «сохранились старые привычки».
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