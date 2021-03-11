Анкара, 11 марта 2021, 19:33 — REGNUM Помощник президента Турции Фуат Октай 11 марта на заседании правительства сделал важные заявления о важности создания новой конституции Турции, сообщает Haber7.

Октай отметил, что нынешняя конституция Турции имеет ряд проблем.

«Будет замечательно, если мы достигнем компромисса с оппозицией. Если нет, в 2023 году мы напрямую обратимся к нации и представим ей результаты нашей работы по разработке новой конституции».
Октай

По его словам, проблемы нынешней парламентской системы в Турции заключается во внедрении новых элементов демократии, тогда как «сохранились старые привычки».

«Нынешняя конституция, то есть конституция 1982 года, является молодым документом. Только 58 статей из 177 статьей конституции были изменены. Проблема в основе конституции. Новая конституция должна отдавать приоритет личности, обществу и демократической структуре».
Октай

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