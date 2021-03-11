11 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Елена Ковачич, , 20:40 — REGNUM «Ковид — это континуальный стресс», — заявил на Научном совете РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и психическое здоровье» член-корреспондент РАН, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Пункт вакцинации в московском торговом центре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реакция у всех на стресс разная: кто-то относится к COVID-19 адекватно, кто-то панически боится, а кто-то отрицает его существование вовсе.

Что такое пандемия — растянутость по времени, панические настроения и жизнь слухами, а не реальной информацией, недоверие к властям, домашнее насилие, рост употребления алкоголя и наркотиков, появление фобий и страхов, стойкие изменения личности после перенесения заболевания, так называемый постковидный синдром.

«27 января вакцинировались 8%, а сейчас — уже 18%. Желающих тогда было 22%, сейчас — 18%. Есть тенденция к снижению», — о картине изменения позиции общества по поводу ковида и вакцинации рассказал специалист, добавив, что, «к сожалению, имеются поражения головного и спинного мозга после вакцины, это надо изучать отдельно».

Несмотря на страхи и «мозговой туман», термин, который характеризует такие симптомы, как нарушение сна и пониженное настроение, «70% россиян не готовы вакцинироваться, хотя уровень страха по поводу COVID-19 достаточно высок в обществе» — вывод специалистов.

При ковиде может возникать даже делирий, то есть сумасшествие. В принципе, делирий при ковиде и делирий при других состояниях психики не отличаются друг от друга. Однако важно учитывать, что представляет собой личность отдельного человека.

«Я сам наблюдал это у одной из больных, у нее наблюдался делирий. Старались снимать транквилизаторами», — пояснил Кекелидзе.

Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Есть и другой синдром ковида — альцгеймеровский. У переболевших наблюдаются явления, весьма напоминающие признаки этой дегенеративной болезни. Но, конечно, депрессивные расстройства — доминанта этого заболевания, отметил член-корреспондент РАН, зав. кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис Цыганков.

«Страх, вызванный большой летальностью, жестким карантином, не мог не сказаться на психическом здоровье», — пояснил ученый. По его словам, наиболее уязвимые группы — люди одинокие, а также страдающие хроническими недугами.

«По данным клинической базы нашей кафедры при больнице им. Соловьева мы видим картину яснее: в обществе постоянно звучит ковидная тематика. Это и является главной причиной невротических расстройств на сегодня».

Словом, что-то вроде утверждения «во всём виноват ковид».

«Несмотря на то, что много времени прошло с момента начала пандемии, ситуация остается угрожающей, с неопределенными исходами. Отсюда и обильное возникновение психических расстройств», — рассказал доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Николай Незнанов.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте Николай Хижняк © ИА REGNUM

Выступающие отметили, что коронавирус оказывает влияние на сон, мозг, а также на сердце и легкие. Это наиболее частые осложнения и последствия ковида. Теперь ученые точно знают, что картина такая: «Весь организм как бы гниет изнутри», — пояснил выступающий.

Выявлена экспрессия молекулярных маркеров по аутизму, шизофрении и т.п. Теперь есть распределение по ковиду. И оказалось, что алкогольная зависимость, шизофрения, аутизм — то, что часто становится последствиями ковида. Однако на вопрос академика Чехонина, чем вызвана разная симптоматика и разные виды психических расстройств при ковиде, докладчик ответил, что разнообразие определяется индивидуальными особенностями людей.

Видимо, врачам при назначении лечения скоро придется изучать биографию пациента, составлять, что называется, его профайл…