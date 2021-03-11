Минск, , 19:23 — REGNUM Белоруссия высылает двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно, сообщает 11 марта пресс-служба белорусского МИДа.

Персонами «нон-грата» объявлены руководитель и консул польского генконсульства в Гродно.

Напомним, ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть пределы страны после его участия «дне проклятых солдат». В ответ Польша выслала белорусского дипломата.

11 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский.

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — указано в заявлении МИД Белоруссии.

Справка ИА REGNUM: термином «Проклятые солдаты» в Польше обозначаются участники антисоветских националистических формирований, действовавших в Польше в завершающий период Второй мировой войны. Широко практиковали массовые убийства мирного населения по национальному, религиозному и идеологическому принципу.

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