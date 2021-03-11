Архангельск, , 19:23 — REGNUM В Архангельской области 10 марта выявили 98 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В списке новых пациентов — 42 архангелогородца, 16 северодвинцев, 13 жителей Коряжмы, 11 котлошан. Носители коронавируса выявлены также в Красноборском, Лешуконском, Устьянском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4012 человек.

Напомним, с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались более 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделала 98-летняя женщина.