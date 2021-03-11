Бишкек, , 19:20 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии изменил меру пресечения с содержания в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности на домашний арест бывшему гендиректору свободной экономической зоны «Бишкек» Дуйшену Ирсалиеву, пишут киргизские СМИ.

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Такое решение судебный орган принял после того, как Ирсалиев выплатил 20 млн сомов (17,5 млн рублей) в счет погашения ущерба, причиненного им государству.

ИА REGNUM напоминает, что экс-главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева арестовали в январе 2021 года по подозрению в организации коррупционной схемы по выводу денег за рубеж.

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