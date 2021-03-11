Нижний Новгород, , 19:19 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против трех полицейских, которые осенью 2019 года избили жителя Нижнего Новгорода и подбросили ему наркотики, пишут нижегородские СМИ.

По данным следствия, пострадавший нижегородец шел в здание Нижполиграфа, когда на улице на него напали полицейские Евгений Соколов, Алексей Иванов и Николай Костров.

Избитого мужчину они задержали и отвезли в отделение, где снова избили, а потом «обнаружили» у него наркотики.

К счастью для потерпевшего момент нападения и подкладывания в карман пакетика с наркотиками зафиксировала камера видеонаблюдения.

Поэтому следственный комитет снял с него обвинение и возбудил уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Незаконный сбыт наркотических средств» против напавших на него полицейских.

Если суд признает их виновными, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.