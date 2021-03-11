Луганск, , 19:18 — REGNUM Учащихся школы в Золотом-5 (ЛНР) накануне, 10 марта, пришлось эвакуировать из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщила 11 марта журналистам представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Комментируя обстрел украинскими боевиками района Золотого-5 и населённого пункта Калиново, луганский дипломат отметила, что детей пришлось эвакуировать из учебного заведения, поскольку «школа на протяжении всего периода военных действий в Золотом-5 неоднократно подвергалась обстрелам».

Она добавила, что школьников развезли по домам: никто не пострадал. По словам Кобцевой, ВСУ обстреливают территорию ЛНР, стремясь повредить объекты гражданской инфраструктуры, обстрелам подвергаются населённые пункты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, район Золотого-5 попал накануне, 10 марта, под обстрел украинских боевиков. В ЛНР уточнили, что никто из жителей республики в ходе этой атаки не пострадал.

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