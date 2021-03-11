Лос-Анджелес, США, , 19:17 — REGNUM Роберт Дауни — младший хочет сняться в фильме, который был бы похож на комедию «Солдаты неудачи» Бена Стиллера. Об этом 11 марта сообщает на своей Patreon-странице Дэниэл Рихтман.

По информации известного инсайдера, 55-летний актёр активно ищет комедийный проект высокого уровня, в котором он мог бы поучаствовать. Отмечается, что Дауни-младший хочет исполнить в подобной картине главную роль.

Напомним, «Солдаты Неудачи» и «Впритык» (режиссёр Тодд Филлипс) стали единственными комедиями, в которых Роберт Дауни — младший снялся после дебюта в фильмах киновселенной Marvel. Сейчас актёр участвует в проекте третьей части «Шерлока Холмса», снимать которую будет Декстер Флетчер.

Читайте ранее в этом сюжете: Роберт Дауни – младший может сняться в новом фильме Кристофера Нолана