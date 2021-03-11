Екатеринбург, , 19:32 — REGNUM Житель Екатеринбурга Вадим Г. заявил, что его задержали и побили полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом горожанин сообщил в Facebook.

По словам Г., сотрудники управления задержали его возле квартиры. Молодому человеку предложили «поехать и пообщаться», он отказался и попытался сделать звонок.

«Когда я попытался достать телефон и позвонить, мою руку тут же схватили, завели за спину и надели наручники. Затем упихали в белую Ладу Гранта», — написал задержанный.

Горожанину объясняли, что его задержали по информации провайдера: Г. якобы «заходил на подозрительные сайты» и «вероятно причастен к распространению запрещенных веществ». Задержанный ещё несколько раз пытался звонить, но безуспешно: «На мои просьбы дать мне совершить законный звонок, я получал не звонок, а леща или удар под дых», — так описывает ситуацию Г.

Согласно его рассказу, оперативники дальше провели осмотр личных вещей Г., а также взяли у него согласие на обследование квартиры в присутствии понятых. По словам Г., сотрудники угрожали ему.

«Попутно склоняли меня к тому, чтобы я сознался, если в чем-то замешан, мол, так будет всем легче, — пишет горожанин. — Параллельно с этим шли угрозы, суть которых заключалась в том, что если я и дальше буду упираться и молчать, то тогда они точно что-нибудь подкинут». В ходе обысков и осмотра запрещённых веществ найдено не было.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых заявил корреспонденту ИА REGNUM, что осмотр в квартире Вадима Г. действительно имел место.

«На осмотр жилища молодой человек дал личное письменное согласие. Оперуполномоченные имели оперативную информацию о том, что он может иметь отношение к незаконному обороту наркотических средств. Безусловно, не все спецоперации силовиков завершаются изъятием крупных партий запрещённых веществ. Такова работы сыщиков», — сказал Горелых.

Полковник опроверг слова Г. о том, что полицейские применяли насилие в отношении горожанина. «Упрёки в превышении должностных полномочий, а также в том, что они грубо себя вели, не соответствуют действительности. Это не более чем эмоциональные высказывания», — считает пресс-секретарь.

Отметим, ранее неизвестные, представившись полицейскими, пытались похитить корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Журналисту угрожали, заявляя, что он якобы является «закладчиком» наркотиков.

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