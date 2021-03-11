Лондон, , 19:10 — REGNUM Новейший вариант коронавируса выявлен на территории Англии, сообщает 11 марта региональное управление по охране здоровья.

Уточняется, что новый штамм получил название VUI-202 103/01. Британские медики утверждают, что носителями нового штамма являются люди, прибывшие с Антигуа.

«Новый вариант VUI-202 103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа», — указано в сообщении.

«Выявление контактов завершено, дополнительных случаев на данный момент не обнаружено», — отмечает медицинское управление.

Напомним, в Британии регулярно заявляют о выявлении новых штаммов коронавируса и на этом фоне ужесточают карантинные ограничения.

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