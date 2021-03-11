Нижний Новгород, , 19:10 — REGNUM

В Нижнем Новгороде завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» для участников из Приволжского федерального округа. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней с 9 по 11 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«По итогам полуфинала были определены 25 сильнейших участников, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты». Республику Татарстан представят 7 финалистов, Пермский край — 4, Пензенскую и Оренбургскую области, Республику Марий Эл, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан по 2 студента, Республику Мордовия, Нижегородскую и Ульяновскую области, а также Чувашскую Республику по одному финалисту, — рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев, — Хочу поблагодарить руководство Мининского университета. Для нас большая честь, что окружной полуфинал прошел в стенах вашего вуза. Та большая работа, которую вы проводите со студентами и научная деятельность, которая ведется в университете, направлена на самое главное — на развитие студентов, педагогов — а это наша общая задача. Очень надеюсь, что участники конкурса за эти три дня встретили единомышленников из других регионов и увидели для себя те точки роста, над которыми стоит работать, прислушались к мнению экспертов. Кто бы ни стал победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, каждый из студентов нашел что-то новое для себя. Желаю всем дальнейшего развития!»

На торжественной церемонии награждения к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова: «Совсем недавно мы приходили сюда и говорили: «Ребята, не бойтесь! Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Предлагайте смелые решения». Сегодня уже тот день, когда мы подводим итоги. Я очень надеюсь, что каждый из вас вынесет из этого мероприятия то, что собирался. И, может быть, даже чуть больше. И наши директора, которые слушали вчера ваши презентации, безусловно, извлекут полезное и воспользуются решениями. Таких креативных, активных, не боящихся пробовать, участвовать в конкурсах ждут во всех наших образовательных учреждениях. Я уверена, что вы будете участвовать во всех инициативах. «Россия — страна возможностей» представляет множество проектов, лидерские и профессиональные. Это уникальная платформа, которая позволяет пробовать себя, посмотреть на себя изнутри, сделать оценку, используя инструменты и решения, которые закладываются в проекты этой президентской платформы. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы прошли через это испытание. Не все будут победителями, но победа будет у всех и это прежде всего победа над собой».

Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала для полуфиналистов проведены обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции, которую провел кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко. Далее в формате нетворкинга полуфиналисты познакомились и обменялись контактами. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты побывали на экскурсии в «Точке кипения» в Мининском университете и приняли участие в квизе на тему образования. В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Напомним, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».