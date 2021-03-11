Нижний Новгород, 11 марта 2021, 19:10 — REGNUM
В Нижнем Новгороде завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» для участников из Приволжского федерального округа. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней с 9 по 11 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
На торжественной церемонии награждения к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова: «Совсем недавно мы приходили сюда и говорили: «Ребята, не бойтесь! Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Предлагайте смелые решения». Сегодня уже тот день, когда мы подводим итоги. Я очень надеюсь, что каждый из вас вынесет из этого мероприятия то, что собирался. И, может быть, даже чуть больше. И наши директора, которые слушали вчера ваши презентации, безусловно, извлекут полезное и воспользуются решениями. Таких креативных, активных, не боящихся пробовать, участвовать в конкурсах ждут во всех наших образовательных учреждениях. Я уверена, что вы будете участвовать во всех инициативах. «Россия — страна возможностей» представляет множество проектов, лидерские и профессиональные. Это уникальная платформа, которая позволяет пробовать себя, посмотреть на себя изнутри, сделать оценку, используя инструменты и решения, которые закладываются в проекты этой президентской платформы. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы прошли через это испытание. Не все будут победителями, но победа будет у всех и это прежде всего победа над собой».
Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала для полуфиналистов проведены обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.
Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.
В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции, которую провел кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко. Далее в формате нетворкинга полуфиналисты познакомились и обменялись контактами. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.
Во второй день полуфиналисты побывали на экскурсии в «Точке кипения» в Мининском университете и приняли участие в квизе на тему образования. В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».
Напомним, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».