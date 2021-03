Лос-Анджелес, США, , 19:03 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги готов предоставить Райану Рейнольдсу полную творческую свободу на съёмочной площадке кинокомикса «Дэдпул 3». Об этом 11 марта на своей Patreon-странице сообщил инсайдер Дэниэл Рихтман.

Он написал, что Файги готов позволить Рейнольдсу делать с проектом «всё, что он хочет». Портал We Got This Covered отметил, что, конечно, последнее слово в этом вопросе будет за главой Disney Робертом Чапеком.

Ранее инсайдеры сообщали, что Кевин Файги и Райан Рейнольдс спорили по поводу различных моментов реализации проекта «Дэдпула 3». Согласно информации, опубликованной в марте 2020 года, актёр настаивал на привлечении к проекту автора комиксов про Дэдпула Роба Лайфельда.

В июне 2020-го СМИ сообщили, что Рейнольдс хочет видеть в качестве сценаристов сиквела Ретта Ризаи Пола Верника, которые написали сценарий к первой и второй части «Дэдпула».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Marvel и Райан Рейнольдс спорят по поводу сценаристов «Дэдпула 3»