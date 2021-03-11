Таллин, , 19:01 — REGNUM Эстония поможет Украине «вернуть» Крым, сообщил 11 марта на своей странице в Facebook председатель комитета эстонского парламента по международным делам Марко Михельсон.

По словам Михельсона, Таллин никогда не признает полуостров частью территории России.

«Эстония … будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма», — написал эстонский парламентарий.

При этом Михельсон посоветовал самой Украине «неустанно» продвигать свои интересы в вопросе Крыма и надеяться на последовательное международное сотрудничество.

О реакции на это заявление эстонского парламентария в России, Эстонии или на Украине пока ничего неизвестно

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия выделит 20 странам €530 млн на борьбу с COVID-19