Сарапул, Удмуртия, , 19:00 — REGNUM В бюджете Сарапула по итогам рассмотрения представления прокурора предусмотрели средства на оплату охранных услуг в школах в размере 911 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе прокурорской проверки соблюдения мер безопасности в образовательных организациях было установлено, что для охраны были заключены договоры на оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии.

При этом оплата услуг охраны была поставлена в зависимость от платных образовательных услуг, которые оказывали организации, оплата происходила за счёт средств, полученных от данного вида деятельности, что противоречит законодательству об образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года проверка проводилась в одном из детских садов Сарапула. Родители пожаловались, что им выдавался список хозяйственных принадлежностей, которые они должны были купить и передать в детский сад. Товары принимались от родителей без документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, родителям не разъяснилось право участвовать в материально-техническом обеспечении образовательного процесса и осуществлять пожертвования.

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