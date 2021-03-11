Амстердам, , 18:58 — REGNUM Пока Европейское агентство лекарственных средств проводит проверку сообщений об опасных побочных эффектах от вакцины против коронавируса производства AstraZeneca, странам стоит продолжать вакцинацию, потому что пользы от неё больше, чем вреда.

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Об этом сообщается в распространённом сегодня, 11 марта, заявлении EMA. Комментируя информацию о том, что четыре страны приостановили вакцинацию указанным препаратом, агентство заявило:

«Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока идёт расследование случаев тромбоэмболических осложнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дания, Норвегия, Италия и Исландия пока прекратили вакцинацию препаратом производства AstraZeneca, поскольку у нескольких привившихся датчан был зафиксирован тромбоз.

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