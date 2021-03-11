Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Еврокомиссия не нашла доказательств антиконкурентного поведения Amazon после двух лет антимонопольного расследования. Таким образом, нету возможности предъявить Amazon конкретные обвинения. Об этом 11 марта сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Расследование стремилось разобраться, каким образом работают алгоритмы Amazon. Однако компания не предоставила информацию о критериях, которые она использует для повышения узнаваемости товара. Также чиновники не смогли получить доступ к проприетарному коду интернет-магазина, так как эта информация является коммерческой тайной.

Напомним, что в 2019 году Европейская комиссия (Еврокомиссия) начала антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что компания Amazon, предоставляя свою площадку для независимых продавцов, постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Проблема в том, что эта информация может повлиять на конкуренцию.