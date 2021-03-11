Москва, , 19:11 — REGNUM Предложения президента России Владимира Путина о необходимости вкладывать средства от экспортной выручки в экономику страны является своевременным и верным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Направление, озвученное президентом — верное. Инвестиции — это топливо для экономического роста», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что в России уровень инвестиций в основной капитал ниже 20%. Реальный же рост экономики начинается, когда доля инвестиций в ВВП хотя бы приближается к 25%. Государству проще скоординировать крупный бизнес, по этой же модели двигается и Китай. Вместе с тем, нужно понимать и аргументы предпринимательского сообщества, отмечает эксперт.

«Обращение президента касалось прежде всего производителей удобрений и металлургов, но «Фосагро» и «Акрон» и так достаточно много инвестируют. У «Норникеля» на повестке СП с «Русской платиной», и только сталевары тратят все деньги на дивиденды. Можно обязать «Северсталь», ММК и НЛМК увеличить производство стали, но куда мы ее будем девать? Резкий рост производства обвалит цену. Нужно либо заботиться о горизонтальной интеграции, либо заниматься зарубежными инвестициями», — заявил Манкевич.

В этом плане высокие перспективы — в Индии, Индонезии и Филиппинах, где высокий темп экономического роста как раз приводит к строительному буму и росту спроса на сталь, отметил глава РАСПП.

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