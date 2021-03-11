Саранск, , 18:49 — REGNUM Мордовия по итогам 2020 года вошла в число регионов страны, где улучшились показатели среднего и крупного бизнеса. Исследование провела аудиторская компания FinExpertiza.

Прибыль предприятий республики за год увеличилась на 90,5% — до 26,3 млрд рублей, это девятый результат в России. По оценке министерства экономики региона, увеличение прибыли произошло за счёт улучшения финансово-экономических показателей ряда предприятий промышленного сектора региона.

Лидирующую позицию заняла Карачаево-Черкесия, здесь прибыль предприятий выросла на 754% — со 146 млн до 1,2 млрд рублей. Предприятия Ростовской области увеличили прибыль на 320% — до 123,5 млрд рублей, третье место заняла Республика Алтай — рост прибыли составил 275% или 14,1 млрд рублей.

В целом в России в 2020 году финансовые показатели ухудшили предприятия 48 регионов из 85.

ИА REGNUM напоминает, по данным Росстата, доля убыточных организаций в России за 2020 год выросла на 2,9 процентного пункта и составила 29,4%. В целом за 2020 год в России 40,5 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 17 трлн 758,3 млрд рублей, тогда как 16,9 тысячи организаций понесли убыток на сумму 5 трлн 337,2 млрд рублей.

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