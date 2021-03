Лос-Анджелес, США, , 18:45 — REGNUM Генри Кавилл считает, что потерял роль Супермена из-за руководителя студии DC Уолтера Хамады. Об этом 11 марта сообщил на своей Patreon-странице известный инсайдер Дэниэл Рихтман.

Издание We Got This Covered предположило, что для актёра известие о решении студии DC заменить его в роли Супермена было сравнимо с «ударом по зубам». Автор статьи отметил, что поскольку кинокомпанией руководит Хамада, то вполне понятно, почему Кавилл винит его в произошедшем.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что DC планирует выпустить фильм-перезагрузку про Супермена, главную роль в котором может исполнить чернокожий актёр. В июне 2020 года Генри Кавилл заявил, что он хотел бы продолжить играть этого героя в течение «долгих лет».

