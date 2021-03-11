Кострома, 11 марта, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Костромской области может появиться ещё одно уголовное дело, связанное со строительством детского сада по национальному проекту. Об этом со ссылкой на комментарий руководителя управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы Светланы Соловьёвой сообщает Kostroma.Today.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Речь идёт о детском саде на 280 мест, построенном на улице Санаторной в Костроме. Контракт на строительство здания был заключен с компанией ООО «СМУ Строй-Прогресс». После приёмки всех работ управление строительства провело собственную проверку и выяснило, что подрядчик представил недостоверные сведения в актах выполненных работ.

«Одно из основных нарушений — задвоение работ, например, дважды был подписан акт на устройство крыши», — рассказала Соловьева.

Подобных неточностей при строительстве детского сада выявили немало — на 18 миллионов рублей. Сейчас чиновники собрали материалы проверки и готовятся передать их в прокуратуру города. После этого прокуратура проведёт собственную проверку и может передать материалы в СУ СКР по Костромской области.

Как ранее писало ИА REGNUM, в отношении компании ООО «СМУ Строй-Прогресс» возбуждено два уголовных дела. Они касаются мошенничества, допущенного подрядчиком при строительстве школы на 1000 мест на улице Суслова и детского сада на улице Профсоюзной в Костроме. Возведение обоих зданий происходило в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». По версии следствия подрядчик не выполнил некоторые работы, часть услуг в рамках муниципальных контрактов были оплачены по завышенной стоимости. Ущерб бюджетам разных уровней составил 13,7 млн. рублей.

Внимание следователей привлекла не только строительная компания. В отношении чиновников городской администрации также возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Администрация в свою очередь обещает проработать претензии в отношении двух специализированных фирм — ООО «СКИМ» и «СтройТехКонтроль», контролировавших строительство объектов.