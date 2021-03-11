Северодвинск, Архангельская область, , 18:41 — REGNUM Северодвинский городской суд вынес приговор заведующей кафедры филиала Северного (Арктического) федерального университета Оксане Чупровой. Она признана виновной в получении взяток и служебном подлоге.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, осужденная за денежное вознаграждение в виде денег и подарочного сертификата помогла студенту заочной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» сдать государственный итоговый экзамен по заранее выбранному билету, к ответу на который тот подготовился. Под ее руководством он смог успешно защитить дипломную работу, которую она не стала проверять в системе «Антиплагиат-ВУЗ», указав нужный процент доли оригинального текста. Также студенту выставили положительные оценки за экзамены, в том числе по использованному осужденной заведомо подложному приказу о перезачете учебных дисциплин, которые тот якобы сдавал ранее, что не соответствовало действительности.

Чупрова полностью признала свою вину и дала изобличающие показания.

Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, коррупция и взяточничество попали в список основных проблем, волнующих россиян.