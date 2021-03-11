11 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Начиная с осени 2021 года родительская общественность проводит активные мероприятия, направленные на предотвращение реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах. Эти мероприятия включают в себя конференции, открытые письма и сбор подписей под обращениями к чиновникам всех уровней власти, ответственным за общее школьное образование, работу с депутатами Госдумы над соответствующим законодательством

Ангелина Потеряйко, , 21:18 — REGNUM Российские чиновники утверждают, что дистанционное и электронное образование никогда не заменит очное, а цифровая трансформация образования является лишь дополнением к традиционной форме обучения. Об этом говорил и директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Павел Кузьмин на онлайн-конференции «IT Government Day 2021», организованной на онлайн-площадке информационно-аналитического агентства TAdviser 10 марта 2021 года. Однако дальнейшее его выступление еще раз доказывает факт выдавливания цифровой образовательной средой того, что мы привыкли считать полноценным и доступным школьным образованием.

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Кузьмин настаивает на том, что «цифра» должна усиливать традиционное образование, давать возможность развиваться ребенку на современных образовательных платформах, используя современные образовательные сервисы. Само министерство выступает за сохранение школы рядом с домом, современной, доступной для разных категорий учащихся, очного образования.

Он убежден в том, что важно решить задачу цифрового неравенства разных регионов, городских и сельских школ, и тем самым снять проблему доступа к качественному образованию.

Павел Кузьмин рассказал о том, что планируется сделать Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» — оснастить образовательные организации устройствами управления контентом, которые включают в себя автоматизированное рабочее место учителя (ноутбук), школьный сервер, компьютерные классы, устройства для воспроизведения контента в классе (интерактивная панель, телевизор с функцией «смарт ТВ» или проектор с магнитно-маркерной поверхностью), IP‑ и веб-камеры для соучастия ученика в работе класса во время его болезни или спортивных и творческих сборов.

Павел Кузьмин на онлайн-конференции «IT GovernmentDay 2021» 10 марта 2021 года

Директор департамента цифровой трансформации предупредил, что вся перечисленная техника не будет работать при отсутствии соответствующей информационной инфраструктуры, то есть общероссийских каналов связи, устройств wi-fi в школах, планшетов для работы учителей с цифровым образовательным контентом.

Он объяснил, что, согласно «тайм ленте», к 2024 году запланировано обновление оборудования почти в 33 тысячах образовательных организаций. К концу 2021 года Минцифры обеспечит доступ к сети Интернет 100% образовательных организаций.

Параллельно Министерство просвещения развивает сервисы цифровой образовательной среды — библиотеку цифрового образовательного контента, работу с различными тренажерами, заданиями, обучающие программы, маркетплейс для доступа к дополнительному цифровому образовательному контенту сторонних разработчиков.

«Та концепция, которая реализуется сейчас… мы отлично понимаем, что есть ниша государственная, мы должны обеспечить тот самый минимальный, базовый уровень контента цифрового для каждого российского школьника вне зависимости от материального положения семьи, от тех или иных возможностей образовательной организации. Но понятно, что у бизнеса есть возможности для создания высокотехнологичного контента, инновационного контента; в этом плане, наверное, бизнес всегда будет на полшага впереди государственного заказчика, поэтому мы планируем через маркетплейс давать возможность размещать там свои ресурсы для доступа образовательных организаций к этому контенту», — сообщил Павел Кузьмин.

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Министерство просвещения также разрабатывает сервис оценки текущей успеваемости и самодиагностики — цифровую биографию школьника, где на протяжении нескольких лет будут фиксироваться достижения ребенка, которые будут верифицированы и их размещение в цифровой биографии будет акцептовано семьей обучающегося.

Еще одним направлением работы министерства Павел Кузьмин объявил разработку новой коммуникационной платформы — российского аналога Zoom и белой части социальных сетей, мессенджеров для организации такого образовательного взаимодействия, чтобы «мы не переживали, какого качества контент или какого качества материалы окажутся в этой социальной сети». Он также видит перспективу создания сетевого сообщества родителей для взаимодействия с образовательной организацией.

Он согласился с тем, что бизнес структуры очень активно участвуют в образовательном процессе, поэтому министерство взаимодействует с бизнесом по вопросам развития содержания образования, расширения новых возможностей для ребенка. Поэтому, по его словам, в 2021 году Министерство просвещения должно решить крайне тяжелую задачу формирования универсального тематического классификатора, то есть перечня всех тем школьной программы с 1-го по 11-й классы, к которому в дальнейшем можно будет «прикреплять» и цифровые образовательные конспекты, и различные материалы, которые будут разработаны для основного образовательного процесса. За счет государства будет создана библиотека основного образовательного контента — базовый уровень для каждого российского школьника. Все, что касается высокотехнологичного контента, то здесь, по словам директора департамента, прорабатывается модель грантовой поддержки наиболее популярных ресурсов, сервисов, контента для российских школ. Он полагает, что это сильно поддержит рынок разработчиков.

«Цифра открывает новые возможности для бизнес-сообщества приходить в школу … создавать новые возможности, новое понимание и даже в чем-то формирование новой миссии учителя как проводника в серьезный, изменчивый цифровой мир», — убежден Кузьмин.

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Как итог внедрения цифровой образовательной среды он видит страну без образовательных окраин, 100% школ, подключенных к сети Интернет, 100% школ, имеющих как минимум четверть кабинетов, оснащенных устройствами отображения информации, и всю школьную программу, обеспеченную верифицированным контентом.

В завершение своего выступления Павел Кузьмин описал перспективную модель образования до 2030 года. Эта модель подразумевает единую цифровую образовательную среду, в создании которой участвуют государственные и негосударственные разработчики. Предполагается, что ребенок будет участвовать в образовательной программе «бесшовно», для этого будет активно использоваться искусственный интеллект, который поможет ребенку корректировать образовательную программу, рекомендовать те или иные ресурсы в рамках основного школьного и дополнительного образования. Все это будет выливаться в индивидуальную (персонализированную) образовательную траекторию с перспективой помощи в выборе будущей профессии на основании истории всех 11 лет обучения ребёнка. Директор департамента не знает, насколько это будет эффективно и правильно, но он предполагает, что искусственный интеллект сильно поменяет ландшафт образования и даст новые возможности в развитии персонализированных траекторий.