Баткен, Киргизия, , 18:40 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали в селе Самаркандек Баткенской области Киргизии шесть грузовых машин с контрабандным грузом. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 11 марта.

Однако более 20 местных жителей во главе с Маширапом Абдусаламовым оказали им сопротивление, применив против силовиков огнестрельное оружие. В результате провокации пострадали двое сотрудников спецслужб.

Воспользовавшись этим, два принадлежащих контрабандистам грузовика смогли незаконно пересечь границу и скрыться в соседнем Таджикистане.

В итоге нападавших всё же удалось задержать. Теперь им грозит уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов.