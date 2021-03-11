Тамбов, , 18:39 — REGNUM Тамбовская область заняла шестое место в рейтинге регионов по уровню образования, впервые подготовленном Рособрнадзором. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

На занятиях по робототехнике в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Авторами исследования по уровню образования выступили Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования. Были проанализированы результаты обучения школьников, практикоориентированность и управление школьного образования — всего определено 12 критериев.

По итогам анализа система образования Тамбовской области набрала 94,4 балла за использование компьютеров, 88,9 балла получено за использование лабораторного оборудования, практикоориентированность школьного образования оценена на 85,4 балла. Также Тамбовщина получила 72 балла за поступление в образовательные организации среднего профессионального образования своего региона.

В сводном рейтинге Тамбовская область с показателем 73,5 балла замкнула шестерку сильнейших. Более высокие результаты показали города Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области.

Отметим, что глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не раз подчеркивал, что необходимо повышать качество школьного образования. В регионе ведется большая работа в этом направлении. В сельских школах по нацпроекту «Образование» создаются центры «Точка роста», где имеется современное оборудование и предоставлены широкие возможности для получения детьми углубленных знаний по различным предметам. За счет этого достигается образовательное равенство у ребят из разных населенных пунктов Тамбовской области. Кроме того, по нацпроекту в регионе ведется оснащение необходимой техникой городских школ. Все мероприятия государственной итоговой аттестации в регионе проходят на высоком организационном уровне.

Эти достижения Тамбовской области отметили составили федерального рейтинга. Между тем, в Рособрнадзоре сообщают, что рейтинг будет обновляться не реже двух раз в год. До конца года на карте рейтинга появятся не только регионы, но и муниципалитеты.