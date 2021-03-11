Москва, , 18:38 — REGNUM Переход на четырехдневную рабочую неделю — вопрос перспективы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Тема «четырехдневки» — вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Это перспектива, а какая именно — покажет время. Не нужно бежать сейчас впереди паровоза, насаждать законодательные нормы, способные привести к серьезным социальным последствиям и потрясениям», — заявил Нилов.

В целом, по мнению главы комитета Госдумы, сегодня говорить о немедленном законодательном регулировании в этой сфере «пока преждевременно и даже опасно».

«При этом на сегодняшний день в Государственной думе нет ни одного законопроекта на тему «четырехдневки», — подчеркнул Нилов.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева поддержала идею введения четырёхдневной рабочей недели для женщин и сказала, что в Госдуме идут обсуждения на тему сокращения рабочей недели.

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