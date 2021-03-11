Рим, , 18:38 — REGNUM Футбольный клуб «Ювентус» (Турин) готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду за 60 млн евро. Об этом 11 марта предает SportMediaset.

На данное решение клуб подтолкнул ранний вылет команды из ЛЧ и высокая зарплата футболиста.

«Ювентус» приобрёл Роналду у «Реала» в 2018 г. за 117 млн евро. Зарплата спорсмена — 31 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Роналду в летнее трансферное окно может перейти в «Интер Майами». Об этом сообщила The Daily Star. Как отмечается, стороны уже контактировали между собой.

Владельцем клуба «Интер Майами» является экс-футболист «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Роналду в этом сезоне провёл 32 матча за «Ювентус» и забил 27 мячей при 4 голевых передачах.