Москва, , 18:45 — REGNUM Одной из основных проблем инвестирования в России является вывод капитала за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости вкладывать прибыль от экспорта в развитие страны.

«Предприятия жалуются на то, что у них нет денег, потому что их не кредитуют банки. Банки жалуются, что не готовы кредитовать, потому что не уверены в надежности этих предприятий. Не жалуются только люди, которые извлекают деньги из этих предприятий и выводят их в офшоры. Вот их позиция должна стать наименее комфортной в экономике», — сказал Колташов.

По его словам, заработанную прибыль предприятия должны стараться направлять на инвестиции, особенно в развитие обрабатывающей промышленности. В этом случае для них должны действовать налоговые преференции.

«А если все выводится под видом вознаграждений топ-менеджеров, то это должно облагаться высокими налогами. Этот метод был разработан в мире много лет назад. Непонятно почему его у нас до сих пор не применили», — заявил Колташов.