Москва, , 18:34 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на 2 матча полузащитника клуба «Сочи» Никиту Бурмистрова — за грубые действия. Об этом 11 марта заявил РИА Новости председатель КДК Артур Григорьянц.

«Принято решение дисквалифицировать Бурмистрова за грубую игру на 2 матча с учетом автоматической дисквалификации», — отметил Григорьянц.

В 21. туре было два прямых удаления. Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза покинул поле на 14 мин. матча с екатеринбургским «Уралом» (0:0). Бурмистров, выйдя на замену на 85 мин., был удален в компенсированное время встречи с «Ростовом» (0:0).