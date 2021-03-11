Москва, , 18:41 — REGNUM В России следует скорректировать налоговое законодательство. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя предложение президента об инвестициях экспортных прибылей в российскую экономику.

«В свете этого предложения президента напрашивается налоговая реформа. Необходимо, во-первых, разгрузить домашние хозяйства, например, введя не облагаемый налогами минимум в 50−60 тыс. рублей доходов в месяц, чтобы убрать налог и добавить его к зарплате. Необходимо ввести строго определенную стандартную сумму, которую полагается отчислять в виде социальных отчислений от заработной платы, то есть фиксировать её, а не делать ее в процентах, как сейчас. Также следует предложить разные пенсионные модели», — сказал Колташов.

Что касается изменения налогообложения бизнеса, то здесь необходимо активнее внедрять прогрессивный налог. Помимо этого, следует затруднять вывод капитала из российской экономики, считает эксперт.

«Нужно иметь невысокую нагрузку налоговую на предприятия, особенно на те, которые реализуют инвестиционные мероприятия, и весьма жесткие прогрессивные налоги в отношении физических лиц, получающих доходы с этих предприятий. Так можно будет пресечь вывод капиталов», — сказал Колташов.

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