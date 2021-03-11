Тайбэй, , 18:31 — REGNUM Компания HTC представила устройство Vive Facial, которое способно отслеживать движения нижней части лица пользователей VR-гарнитуры Vive. Об этом 11 марта сообщил портал Eurogamer.

Система оборудована двумя камерами и источником инфракрасного излучения, который позволяет ей работать в темноте. Производитель отметил, что Vive Facial способна отслеживать движения губ, челюстей, зубов, языка, подбородка и щёк по 38 точкам в режиме 60 Гц, при этом задержка составляет менее 10 миллисекунд. Ролик с демонстрацией работы Vive Facial был опубликован на YouTube-канале Frooxius.

Сегодня HTC Vive является одной из самых популярных VR-гарнитур. Стоит отметить, что согласно опубликованной в марте 2021 года статистике сервиса Steam, первое место в рейтинге заняла Oculus Quest 2, которой удалось обойти HTC Vive и Valve Index.

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