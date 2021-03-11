Москва, , 18:33 — REGNUM Для роста инвестиций из средств с прибыли российских экспортеров следует поменять ситуацию на внутреннем рынке страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости вкладывать прибыль от экспорта в развитие страны.

«Необходимо поддержать ситуацию на внутреннем рынке. Потому что слабый рубль, рубль, переживший две девальвации за 2020 год, создает не очень привлекательную среду для того, чтобы экспортёры вкладывали деньги в расширение производства, как минимум ориентировались на рост внутреннего рынка», — сказал Колташов.

Эксперт отметил, что рост внутреннего рынка еще только предстоит создать в результате государственной регулятивной политики. И это на сегодня является важнейшей и самой сложной задачи перезапуска российской экономики.

«Потому что инвестировать будут, несомненно, но главное, чтобы инвестировали в обрабатывающее производство. И здесь должны действовать меры побуждения, так, чтобы нельзя было не инвестировать», — заявил Колташов.

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