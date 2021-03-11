Якутск, , 19:00 — REGNUM Кандидат в мэры Якутска хочет снять представителя «Единой России»

Список кандидатов на досрочных выборах мэра Якутска может основательно поредеть. 10 марта выдвиженец от партии «Родина» Айал Прокопьев подал иски против каждого из семи соперников. В том числе и против единоросса Евгения Григорьева, который исполняет обязанности главы города после неожиданной отставки Сарданы Авксентьевой в январе 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подавший семь исков Прокопьев формально судится с Якутской городской избирательной комиссией, оспаривая законность регистрации всех кандидатов на выборы главы города. Политолог Константин Калачев отмечает, что, как правило, через суд пытаются снять одного из кандидатов, но чтобы сразу всех — подобное случается редко. Однако у метода Прокопьева есть мотив: снимая с выборов конкретного кандидата, невольно поднимаешь его рейтинг и узнаваемость в глазах избирателей. «Это сделано для того, чтобы было непонятно, против кого именно направлена атака. И для того, чтобы кандидат от «Единой России» Григорьев был избран, решено учесть ошибки предыдущей кампании, когда после снятия Федорова (который также участвует в этих выборах от «Партии Дела» — прим.ред.) произошла консолидация протестных голосов в сторону Авксентьевой, ставшей единым кандидатом для оппозиционно настроенных граждан», — пояснил Калачев.

Нынешняя кампания, по мнению политолога, проходит куда тоньше и интереснее. И сегодня главный вопрос заключается в том, кто из лидеров протестного электората больше всего пугает власть. «Кандидат от «Родины» явно выполняет заказ в интересах кандидата от «Единой России». К этому, скорее всего, имеет отношение и глава Республики Якутия Николаев, для которого эти выборы — серьезный тест на способность решать и ставить задачи. Это матч-реванш, в котором нужно любой ценой провести к победе кандидата от «Единой России». Сегодня это, пожалуй, самые интересные выборы в стране с точки зрения интриги», — подчеркнул Константин Калачев.

По мнению политолога Александра Кынева, этот «пул исков» явно преследует своей целью срыв выборов — такие попытки совершались тогда, когда власть понимает, что она проиграет, подчёркивает он: «На мой взгляд, это чистой воды авантюра — у нас осталось полгода до федеральных выборов, и такое откровенное издевательство над избирателями вернётся бумерангом. Хочу напомнить, что самыми «провальными» на кампании 2011 года в Государственную думу оказались именно те регионы, где было максимальное количество скандалов на предыдущих региональных и местных выборах — в 2010—2011 годах».

Тот факт, что подан иск и на представителя правящей партии, скорее всего, говорит о том, что подавший «путает следы», считает политолог. «В результате либо всех снимут и переносут выборы, заменив нынешнего кандидата от «Единой России» на более проходного. Либо останутся только представитель правящей партии и «спойлер», в результате чего выиграет последний — благодаря протестному голосованию, — говорит Кынев. — Третий вариант — в целом отмена прямых выборов».

В любом случае это будет скандал, который скажется на предстоящих выборах в Государственную думу, считает он. «После прихода к власти Айсена Николаева в Якутии наблюдаются какие-то перегибы, несвойственные для этой республики. Хочу напомнить, что в 2018 году победа Сарданы Авксентьевой стала также результатом зачистки всех остальных кандидатов — в том числе и снятия той же «Родиной» лидировавшего тогда предпринимателя Владимира Фёдорова», — пояснил политолог и добавил, что сейчас он является одним из фаворитов гонки, судя по опросам.

«Такое ощущение, будто собственная электоральная история власти ничему не учит», — резюмирует политолог.

Айал Прокопьев в предвыборных рейтингах оказался далеко от потенциальной тройки лидеров. Из открытых источников о нем известно, что он управляет компанией ООО «Свой займ». До 2019 года организация, согласно выписке из ЕГРЮЛ, выдавала микрокредиты и, судя по всему, работала себе в убыток. Так, ее доходы в 2018 году составили 573 000, а расходы — 2 251 000 рублей, свидетельствует её карточка в Rusprofile. Прокопьев не смог похвастаться успешным бизнесом и в следующем году: компания получила 23 взыскания по задолженностям, из-за чего ее исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Также компания не уплатила налогов на 115 822 рубля и проиграла суд Пенсионному фонду России.

За кресло мэра Якутска борются Евгений Григорьев («Единая Россия»), Микаэл Заболотный («Социальная защита»), Савва Михайлов (КПРФ), Виталий Обедин («Справедливая Россия»), Илья Паймушкин («Партия малого бизнеса России»), Айал Прокопьев («Родина»), Евгений Рябченко (ЛДПР) и Владимир Федоров («Партия Дела»). 11 марта стало известно, что суд обязал Центризбирком зарегистрировать девятого кандидата Ивана Комарова («Гражданская платформа»), которому ранее в этом отказали.