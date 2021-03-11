Киев, , 18:19 — REGNUM Украинскому футбольному арбитру вынесли предупреждение за использование русского языка. Об этом 11 марта в Facebook сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.

Комитет по этике постановил: рефери нарушил ст. 34 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В феврале главный тренер футбольного клуба «Львов» Виталий Шумский начал общаться с рефери на украинском языке, но тот отвечал на русском. Шумский сделал замечание, за что получил предупреждение от главного судьи.