Магнитогорск, Челябинская область, 11 марта 2021, 18:18 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области приостановлена деятельность фирмы, изготовившей из одного килограмма сыра сразу 32. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Нарушение было выявлено 4 марта. Оказалось, что, такое количество, согласно ветеринарному сопроводительному документу, было сделано из килограмма сыра «Костромской», изготовленного в Перми.
Фирму уличили в нарушении закона «О ветеринарии». Регистрация уполномоченного лица этой компании в системе «Меркурий» приостановлена на месяц.