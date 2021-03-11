Ереван, , 18:14 — REGNUM Вакцинация медицинских работников Армении российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась 11 марта, сообщает Арменпресс.

Вакцина «Спутник-V» Mil.ru

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По словам пресс-секретаря армянского минздрава Рипсиме Хачатрян, российским препаратом уже вакцинируют сотрудников медицинских учреждений, работающих в ковидных отделениях.

Хачатрян напомнила, что Армения в начале года получила из России бесплатно партию «Спутника V».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» на сегодняшний день одобрен к применению в 50-ти странах мира.

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