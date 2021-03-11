Липецк, , 18:14 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Усмань и гибели биоресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия».

В рамках расследования будет установлен размер вреда, причиненного животному, растительному миру и рыбным запасам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с декабря 2020 года общественники бьют тревогу из-за гибели рыбы в реке Усмань на территории Липецкой и Воронежской областей. Роспотребнадзор после проверок пришёл к выводу, что воду загрязняли ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». Обе компании привлечены к административной ответственности.

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