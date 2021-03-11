Пекин, , 18:14 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам обсуждения его доклада о работе правительства, представленном сессии ВСНП, провел в Пекине пресс-конференцию, на которой отметил, что запланированный на 2021 год рост ВВП на 6% с учетом размеров экономики КНР не является низким и способствует качественному развитию. Об этом 11 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что глава правительства не считает эту цифру окончательной и допускает более серьезный рост ВВП по итогам года.

Важным фактором, влияющим на темпы социально-экономического развития Китая, Ли Кэцян назвал неопределенность ситуации в мировой экономике и резкие колебания экономических показателей во многих странах.

«Слишком быстрый рост не будет устойчивым, — отметил Ли Кэцян. — Нам нужен стабильный темп, чтобы поддерживать развития Китая в долгосрочной перспективе».