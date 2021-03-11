Москва, , 18:29 — REGNUM Помимо рекомендаций властям России следовало бы разработать методику, которая бы вынудила экспортеров вкладывать средства из прибыли в развитие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости вкладывать прибыль от экспорта в развитие страны.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации остается открытым вопрос, будут ли сами экспортеры без сильных государственных стимулов инвестировать в экономику России, прежде всего, вкладывать средства в обрабатывающее производство.

«Я думаю, что президенту и правительству России стоит не ограничиваться дружеской рекомендацией это делать, но и разработать меры, которые бы принудили экспортёров больше заниматься внутренним рынком», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности 11 марта Путин высказал мнение, что российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами. Полученные средства, как отметил президент, компаниям следует инвестировать в развитие экономики РФ.