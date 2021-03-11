Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» первой в мире прошла все стадии испытаний, согласно инфографике ABC.

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Обогнав Pfizer/BioNtech, Moderna и Jоhnson&Jоnhson, вакцина «Спутник V» прошла все стадии испытаний и получила статус полного одобрения (Full Approval Granted).

Напомним, что по мнению Bloomberg, вакцина от COVID-19 «Спутник V», которая была создана в институте имени Гамалеи, возможно, стала одним из крупнейших научных прорывов Российской Федерация со времен СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторитетный международный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний, согласно которым, вакцина «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%.