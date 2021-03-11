Посёлок Целина, Ростовская область, , 18:13 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при выдаче жилья сиротам в посёлке Целина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 11 марта.

Как выяснили следователи, в 2016 году муниципалитет купил квартиры в трёхэтажном жилом доме на улице 10-й Линии для передачи их сиротам. Качество жилья оказалось непригодным, однако были подписаны акты приёма-передачи, выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В результате в трёх квартирах провалились полы, стены дали трещину, образовалась плесень.

«Допущенные в ходе строительства нарушения, указывают на непригодность для проживания приобретённых жилых помещений, создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них лиц», — уточнили в ведомстве.

Следователи восстанавливают картину произошедшего, устанавливают причастных к совершению преступления.