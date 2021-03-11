Лондон, , 18:12 — REGNUM Клэр Фой и Пол Беттани присоединились к проекту сериала BBC «Чрезвычайно английский скандал» (A Very English Scandal). Об этом 11 марта сообщает портал Deadline.

Стало известно, что они уже подписали с компанией контракт, в рамках которого Фой и Беттани исполнят главные роли во втором сезоне шоу. Его сюжет расскажет о сексуальном скандале в Британии 1963 года, в котором была замешана Маргарет Кэмпбелл, герцогиня Аргайл, получившая прозвище «Грязная герцогиня».

Ранее СМИ сообщили, что сценарий ко второму сезону сериала напишет Сара Фелпс («Убийства по алфавиту», «Бледный конь»). Премьера первого сезона «Чрезвычайно английского скандала» состоялась на канале BBC One 20 мая 2018 года.

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