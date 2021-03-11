Пекин, , 18:11 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И провел телефонные переговоры с вице-президентом, главой МИД Швейцарии Инъяцио Кассисом, а также с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Об этом 11 марта сообщает Синьхуа, публикуя подробные, развернутые отчеты об этих контактах.

В разговоре с руководителем швейцарской дипломатии Ван И подчеркнул тесные связи двух стран, сложившиеся на протяжении семи десятилетий с момента установления между странами дипломатических отношений. Характер современного этапа сотрудничества китайский министр охарактеризовал как выход «на скоростную автомагистраль». Стороны тесно взаимодействуют в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, а также осуществляют инновационное стратегическое партнерство. В Китае высоко оценивают швейцарскую открытость сотрудничеству с китайскими предприятиями. Отдельно Ван И остановился на использовании Китаем олимпийского опыта Швейцарии при подготовке к пекинской зимней Олимпиаде 2022 года.

В разговоре с австрийским министром иностранных дел Ван И также отметил юбилей китайско-австрийских дипломатических отношений, которым исполняется 50 лет. Важнейшими сферами сотрудничества китайский министр назвал высококачественное товарное производство, цифровую сферу, а также энергосбережение. Он отметил высокие успехи Австрии в противостоянии коронавирусу, а также важность для Китая австрийского опыта проведения зимних Олимпиад. Ван И особо отметил, что Китай и Европа являются не соперниками, а партнерами, и Пекин благодарен Вене за то, что в качестве важного члена ЕС эта страна занимает объективную и справедливую позицию в целом ряде международных вопросов, где у сторон имеется совпадение взглядов.