Москва, , 18:26 — REGNUM Российские экспортёры извлекут немалую выгоду от глобального роста цен в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости вкладывать прибыль от экспорта в развитие страны.

«Я думаю, что российские экспортеры завершат 2021 год очень хорошо «в плюсе», с очень хорошей прибылью. Это будет касаться как экспортеров продовольствия, зерна, других продуктов, так и экспортёров нефти, металлов», — сказал Колташов.

Эксперт не исключил, что в 2021 году еще не будут восстановлены прежние объёмы экспорта. Однако глобальная экономика находится в начале нового цикла повышения цен на товары и услуги.

«Очевидно, что мы находимся в начале мирового повышательного тренда. И это означает, что мировые цены будут расти. И конъюнктура на длительный период, таким образом, становится благоприятной для российского экспорта», — заявил Колташов.

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