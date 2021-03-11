Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В квартире жилого дома на улице Турку в Санкт-Петербурге 11 марта обнаружены тела двоих мужчин, которые могли отравиться поддельной алкогольной продукцией.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бутылка водки

Как сообщает сообщает издание «Фонтанка», по предварительной версии, умершие — 58-летний и 33-летний мужчины, которые приходятся друг другу родственниками — тестем и зятем. Рядом с телами лежала бутылка водки с приклеенной маркой, на которой написано не «акцизная», а «акционная».

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, на телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Идёт проверка.