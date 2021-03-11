Киев, , 18:04 — REGNUM Протесты против присвоения имени командующего ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича городскому стадиону в Тернополе являются результатом действия российской пропаганды, заявил 11 марта депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

Вятрович, при президентстве Петра Порошенко пять лет возглавлявший украинский институт национальной памяти, заявил, что с момента провозглашения независимости на Украине именем Шухевича были названы более 80 улиц, но «раньше это никому, в том числе Польше или Израилю, не мешало».

«Поэтому нынешние демарши — не что иное, как результат действия российской пропаганды, особенно активной в вопросах дискредитации украинской истории с 2005 года», — отмечает депутат фракции «Европейская солидарность».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Израиль резко критически отреагировал на эту инициативу и потребовал немедленной отмены решения городских властей Тернополя.

Сегодня же Институт национальной памяти Польши выразил официальный протест, подчеркивая, что именно Шухевич ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше», и был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения.