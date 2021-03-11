Виндхук, , 17:58 — REGNUM 50-я страна одобрила к применению российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает 11 марта производитель препарата — РФПИ.

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Речь идёт о Намибии, минздрав которой по ускоренной процедуре одобрил применение российского препарата от COVID-19.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в мире наблюдается высокий интерес к «Спутнику V». Разработчик намерен и дальше делать всё, чтобы удовлетворить спрос на российскую вакцину, «чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря «Спутник V».

Напомним, кроме России, Белоруссии и Армении, «Спутник V» одобрен к применению в ряде стран Америки (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Мексика, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Гайана, Гондурас, Гватемала), Африки (Алжир, Республика Гвинея, Тунис, Габон, Гана, Ангола, Джибути, Республика Конго, Египет, Кения, Марокко).

Также российская вакцина от коронавируса разрешена к применению на Ближнем Востоке (Палестина, ОАЭ, Иран, Ливан, Бахрейн, Ирак, Иордания, Сирия), в странах Азии (Туркмения, Мьянма, Пакистан, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Шри-Ланка, Лаос) и в Европе (Сербия, Венгрия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Молдавия, Словакия и Северная Македония).

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